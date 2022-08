Elezioni, Vietina (Noi Moderati): “Non saremo la quarta gamba di nessuno"

"Quella di Noi Moderati è una proposta al popolo italiano nel segno della serietà e della concretezza. Non saremo la quarta gamba di nessuno, ma porteremo una voce chiara, moderata, riformista ed europeista che andrà a rinforzare l’azione di Governo". Così Simona Vietina, candidata capolista in Emilia al Senato per Noi Moderati e sindaco di Tredozio.

La posizione ha raccolto il plauso e il sostegno politico di Manfred Weber, presidente del Partito Popolare Europeo, il più grande partito presente a Bruxelles: Weber, nell’incontro tenutosi a Roma, ha sottolineato come "l’Europa non tema la prospettiva di un’Italia guidata dal centrodestra e non credo di sbagliare se immagino che i cittadini italiani affideranno a questa coalizione la loro fiducia".

"Resta da capire, però, con quale maggioranza sarà condotto il Paese - prosegue Vietina -. Sono convinta che quella di Noi Moderati rappresenti una voce che parli a tante famiglie che guardano al Centro, e che lo faccia usando la lingua della moderazione, della governabilità, del pragmatismo ben incarnati a Bruxelles dal Pppe. Spero, e con me tutti gli uomini e le donne impegnate in questa tornata elettorale, che gli italiani sapranno dare il giusto riconoscimento ai valori che, giorno dopo giorno, sosteniamo Noi Moderati".