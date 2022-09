Elezioni, Viola (+Europa) incontra Legacoop e Cia Romagna: "Lavoro, gestire i flussi di cittadini stranieri"

Continuano gli incontri di Simona Viola, candidata al Senato nel collegio uninominale Rimini e Forlì-Cesena per la coalizione di centrosinistra, con le realtà del territorio. In questi giorni Viola ha incontrato i cooperatori di Legacoop Romagna e gli agricoltori di Cia Romagna, con cui sono stati approfonditi numerosi temi. Tra questi, la mancanza di personale da parte delle imprese.

“Seicentomila immigrati irregolari in Italia non sono stati regolarizzati – ha ricordato Simona Viola - eppure imprese e cooperative sono in cerca di manodopera. +Europa lo ripete da anni: i migranti possono essere una risorsa e dobbiamo comunque sottrarli al cono buio del lavoro nero se non vogliamo che siano risucchiati dall'illegalità. +Europa prevede nel proprio programma l'introduzione di canali di accesso legali a cittadini stranieri di Paesi esterni all’Unione Europea, la reintroduzione del sistema dello sponsor e regolarizzazione su base individuale di lavoratori stranieri già presenti in Italia. E' poi necessario attivare accordi e protocolli internazionali con stati, università e centri di formazione per certificare le competenze dei migranti nei paesi di origine secondo gli 9 standard europei e i profili richiesti dalle imprese italiane per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nazionale”. Viola sarà impegnata giovedì pomeriggio, alle 15.30, in un incontro a Bertinoro nella sede del Centro residenziale universitario col sindaco Gessica Allegni.