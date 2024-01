Elezioni, Zattini (Ascom): "Legacoop equidistante tra Rinaldini e il sindaco uscente? Posizione di facciata"

"Legacoop ha dichiarato che non sosterrà alcun candidato alle prossime elezioni amministrative: una posizione che stupisce", dice il direttore di Ascom-Confcommercio Alberto Zattini. "Non credo che l'uscita pubblica di Legacoop sia casuale, di certo siamo stupiti da questa presa di posizione": dice Zattini, ricordando che Graziano Rinaldini viene dal mondo cooperativo di Legacoop. L'associazione - continua Zattini - "si dichiara equidistante dai candidati, quando sappiamo che in tutti questi anni le cose sono andate diversamente, per esempio con l'ex sindaco di Cesena, Paolo Lucchi (ora presidente proprio di Legacoop) o con Enzo Lattuca".

"La neutralità (vera o presunta) delle associazioni di categoria durante le campagne elettorali esiste? - si domanda Zattini - Facendo mente locale, ricordiamo anche la candidatura di Tiziano Alessandrini alle elezioni regionali una decina di anni fa: Alessandrini, già direttore di Cna, associazione di categoria che di certo non remò contro di lui". Tornando a Legacoop la sua uscita pubblica "ci pare solo di facciata, una mossa improvvisa fatta solo per opportunismo", sono le parole di Alberto Zattini.