Elezioni, Zattini: "Sento un ottimo sentore. Saremo sicuramente vincitori"

"La parola moderato mi ha accompagnato tutta la vita. È una gran parola, indica la volontà di essere sindaco di tutti". Ottimista perchè ha il "sentore" della conferma, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, candidato al bis per il centrodestra, ha accolto giovedì pomeriggio il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi nella sede del comitato elettorale e della lista che lo sostiene guidata da Paola Casara, La Civica-Forlì Cambia.

Un tempo, sottolinea, "gli ex democristiani erano visti come negativi, ora il rimpiangiamo tutti", c'è infatti "bisogno di un grande centro che cementa e dà il segno della concretezza". La volontà dell'amministrazione, continua il primo cittadino uscente, è di "essere inclusiva, vicina a tutti, propulsiva, con i fatti anteposti alle ideologie". Il governo, prosegue, è "vicino" alla città, la sua modalità di lavoro "dà buoni risultati per Forlì e per il Paese. Sento un ottimo sentore, la città ci accompagna - è certo - saremo sicuramente vincitori". Saranno anche utili "le prove di voto" nella sede del comitato, un ex negozio di abbigliamento dove si è data dunque una nuova funzione ai camerini. "Siamo qui da cinque mesi, siamo na famiglia e siamo molto uniti", sorride a Lupi che, scherzando, non vede i letti a castello. L'obiettivo è fare anche meglio del 2019, con Forlì cambia vicina all'11%, il progetto si è ampliato "con gruppi che in altre città votano a sinistra", da Italia viva ad Azione, da Noi Moderati al Partito repubblicano, hanno rinunciato al simbolo in nome di un "gruppo trasversale e inclusivo".

Così i 32 candidati rappresentano "tutta la comunità e abbiamo tutti i numeri per fare un ottimo risultato". D'altronde, sottolinea Casara, "siamo orgogliosi" di questo progetto nato 15 anni fa, "un'esperimento politico. E ora poche città hanno una civica così forte. Se siamo qui- conclude- è grazie al lavoro fatto". Punta invece a staccare un biglietto per Bruxelles il candidato alle Europee e coordinatore regionale di Noi Moderati Francesco Coppi: "La bellezza di fare politica e fare squadra sono valori anche per l'Europa. La speranza- rimarca- è di essere eletto ed essere un rappresentante di serietà e responsabilità". (fonte Dire)