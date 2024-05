Elisa Deo scende in campo con “Rocca nel cuore”: “Liberi da strategie partitiche”

L’ex sindaca di Galeata, Elisa Deo, presenta la squadra “Rocca nel cuore” con la quale correrà alle prossime elezioni amministrative. “Non nego di aver provato orgoglio e soddisfazione quando ad inizio anno, persone da vari comuni del territorio mi hanno chiesto la disponibilità ad impegnarmi in prima linea nelle amministrative - afferma -. Ho scelto Rocca perché è la mia seconda casa, una realtà che sento molto vicina, che conosco e frequento da sempre. Il mio rapporto col paese si basa su relazioni familiari - tanti zii e cugini con i quali c'è un legame profondo - e su una rete di amicizie cresciuta nel corso del tempo e molte esperienze condivise”.

“Aver pensato a me significa fiducia nella mia persona e nelle capacità dimostrate in 15 anni di esperienza politica e amministrativa a più livelli istituzionali. Ho infatti ricoperto l'incarico di sindaco a Galeata per tre mandati, sono stata Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, Consigliere Provinciale e Presidente della ex Comunità Montana - continua -. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, con classi dirigenti spesso inadeguate al ruolo, questa attestazione di stima e fiducia significa che la competenza è ancora un valore e questo fa ben sperare”.

“Quando mi è stata chiesta la disponibilità a candidarmi, non ho accettato subito, consapevole di cosa significhi fare il sindaco in un piccolo comune - confessa -. Tuttavia, ho valutato attentamente la proposta: perché i comuni sono l'ultimo baluardo della democrazia e perché amo il territorio, ma soprattutto perché la richiesta è arrivata da cittadine e cittadini animati da spirito propositivo e costruttivo. Avrei accettato solo ed unicamente se avessi trovato persone disponibili ad affiancarmi in questo percorso, motivate, ben inserite nella comunità e soprattutto innamorate del paese e disposte ad impegnarsi per il bene comune”.

“L'obiettivo è stato raggiunto, andando oltre le aspettative con la partecipazione di tanti giovani con la loro freschezza ed energia - prosegue -. Ciò che ci unisce è una visione di Rocca dinamica e innovativa; la voglia di costruire un progetto veramente nuovo che sappia parlare al cuore del paese. Sono orgogliosa di potermi presentare con una squadra formata da volti conosciuti in paese, ma al contempo nuovi in ambito amministrativo. Una lista civica nata con cura e passione, senza preoccuparsi di strategie politiche, coinvolgendo persone capaci, oneste e con qualcosa di concreto da offrire: idee chiare e contributi fattivi”.

Conclude Deo: “Metto a disposizione la mia esperienza, la mia passione e la mia determinazione, libera da qualsiasi logica di sudditanza partitica, per un progetto serio ed innovatore per un paese che sente l'urgenza di controvertire la rotta nel tentativo di cambiare le sue sorti, avvalendomi di rocchigiani volenterosi ed animati dai migliori sentimenti di appartenenza. Dopo un intenso percorso al servizio della comunità galeatese, accetto quindi di dar voce alle istanze dei cittadini rocchigiani, con umiltà e sentendo forte la responsabilità di rispondere alla fiducia riposta in me. Ho percepito trasversalmente la voglia di un cambiamento forte e la necessità di una guida sicura. il cambiamento positivo è possibile. Rocca merita un futuro di rinascita”. Fanno parte della squadra Giovanna Assirelli, Piero Barzanti, Gregorio Bertini, Ivan Crocini, Enrico Laghi, Giulio Locatelli, Giuseppe Monti, Yuri Pompigna, Roberto Trimarco e Camilla Venturi.