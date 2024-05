Pd, l'europarlamentare Elisabetta Gualmini si ricandida: incontro a Forlimpopoli

L’Europarlamentare Elisabetta Gualmini sarà a Forlimpopoli mercoledì 15 maggio 2024 alle ore 19.30 in veste di candidata alle elezioni europee del 8 e 9 giugno, nella lista PD PSE Italia-Nord Orientale (Veneto, Emilia Romagna, Trentino, Alto Adige Friuli Venezia Giulia). In piazza Garibaldi, presso il Bar Italia, si svolgerà un incontro conviviale con la candidata. . Elisabetta Gualmini dialogherà con la candidata Sindaco Milena Garavini e i candidati della Lista “Forlimpopoli Futura”. Sarà un’occasione per parlare di diversi temi: quanto realizzato con il suo impegno al Parlamento Europeo e quanto ancora intenda realizzare, del ruolo dell’Unione Europea e dell’importanza delle decisioni che vengono prese dal Parlamento Europeo, dei riflessi tangibili che queste hanno anche sul nostro territorio. A seguire si svolgerà una cena elettorale presso il Palazzo della Torre dell’orologio. La serata è aperta a tutti coloro che avranno il piacere di conoscere i candidati della Lista “Forlimpopoli Futura” e sostenere la loro avventura elettorale. Per partecipare è richiesta la prenotazione contattando il numero 33873225780