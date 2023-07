La segretaria dem Elly Schelin nelle aree alluvionate: "I Comuni rischiano il default. Il governo deve accelerare sulle risorse"

Tappa nelle aree alluvionate del Forlivese per la segreteria nazionale del Pd Elly Schlein. L'esponente dem lunedì mattina ha fatto visita a Modigliana una delle aree dell’Appennino forlivese più colpite dalle frane dello scorso maggio in Emilia-Romagna, affiancata dal sindaco Jader Dardi e dall'assessore regionale alla Protezione Civile Irene Priolo con il quale ha fatto il punto della situazione. Schlein ha ribadito "la nostra vicinanza e il nostro impegno: il governo deve accelerare sui ristori per le famiglie e per le imprese colpite".

"I problemi del versante appenninico che hanno subito centinaia di frane, sono diversi da quelli colpiti dall'alluvione meritano risposte diverse e adeguate - ha detto, prima della riunione della segreteria al circolo del Pd in via Cerchia, a Forlì -. Ne va della credibilità del paese e quindi dobbiamo accelerare. Noi siamo qui come Pd per dire che anche in questi giorni di discussione in parlamento faremo la nostra parte per accelerare l'arrivo di queste risorse così significative".

"I comuni hanno anticipato risorse ingenti per gli interventi di somma urgenza, ma così rischiano il default e si fermano i cantieri - ha ribadito -. Il Governo metta in campo in fretta le risorse per sostenerli e per i ristori a famiglie e imprese colpite".