Enrico Pieri, Alessandra Gobbi, Maria Patuto e Marinela Kola: poker di candidati al fianco di Zattini

Incarnano "valori mazziniani, fortemente radicati da generazioni sul territorio forlivese", decidendo "di entrare nella competizione elettorale per mettersi al servizio di Forlì e dei suoi cittadini per proporre idee ed azioni volte a rinnovare e migliorare la Città ed i suoi servizi". Enrico Pieri, Alessandra Gobbi, Maria Patuto e Marinela Kola hanno deciso di correre come indipendenti nella lista "La Civica - Forlì Cambia" a sostegno del candidato sindaco Gian Luca Zattini, "perché riteniamo che il nostro contributo potrà essere un lievito nella squadra che, in caso di vittoria, dovrà amministrare la nostra città nei prossimi cinque anni. Grinta, determinazione, cultura, vivibilità è il metodo che ci spingerà verso nuove proposte per il Centro storico e le periferie, per le dinamiche del lavoro volte a migliorare la vivibilità della nostra amata città".

Enrico Pieri, 53 anni, ha conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico “Fulcieri Paolucci de Calboli” nel 1990, per poi laurearsi in ingegneria chimica presso l'Università di Bologna. "La mia carriera lavorativa è stata lunga e variegata - racconta -. Ho lavorato per diverse aziende del territorio in settori diversi, tra cui ApoFruit, Centroplast e PI2000. Inoltre, ho ricoperto il ruolo di vice presidente di Alea, l'azienda locale dedicata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, per quasi sei anni. Da oltre 10 anni ho fondato e guidato, insieme a un socio marchigiano, l'agenzia di rappresentanza Steel Project. La nostra agenzia è sempre stata attenta alle politiche sportive e sociali di Marotta, dove ha sede, e di Forlì".



"Sono un repubblicano convinto e ritengo che sia fondamentale, in questo momento, ricreare un'unione di intenti tra gli ambienti istituzionali e la popolazione - continua -. Senza fare false promesse, voglio impegnarmi, insieme al gruppo di persone che sostiene la mia candidatura, a fare politica in maniera etica e morale. Porteremo avanti le battaglie che permettano a me e ai miei concittadini di vivere meglio la nostra città. Se verrò eletto con il vostro consenso, mi impegnerò a portare in Consiglio Comunale un modo di fare politica più vicino a voi, permettendovi di avere voce in capitolo attraverso la mia persona".

Alessandra Gobbi, 47 anni il prossimo 15 settembre, dopo gli studi classici al "Morgagni" ha conseguito la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso l'Università di Bologna. "Da più di 20 anni lavoro per un'importante multinazionale del farmaco all'interno della quale ho potuto toccare diversi ruoli e acquisire diverse competenze - afferma -. Pur non avendo mai frequentato gli ambienti politici oggi ho deciso di intraprendere questa esperienza perché penso che oggi più che mai sia fondamentale ricreare tra gli ambienti istituzionali e la popolazione un'unione di intenti. Mi piacerebbe diventare una voce dalla popolazione all'interno del nostro comune e raggiungere tanti piccoli obiettivi atti a migliorare la qualità di vita di tutti".

Maria Patuto è originaria di un piccolo paesino nella provincia di Benevento. "Da 24 anni ho fatto di Forlì la mia casa, dopo una breve esperienza lavorativa in Svizzera - spiega -. Da 15 anni lavoro presso la Casa di Riposo “Pietro Zangheri", nel reparto dei non autosufficienti “Angeletti", come Operatore Socio Sanitario. Sono orgogliosa di far parte di questa struttura storica della città, che nel corso degli anni ha continuato a evolversi per offrire sempre migliori servizi. Collaboro attivamente con vari servizi aziendali e con il sindacato UIL che mi rappresenta. Nel mio tempo libero ho frequentato diversi corsi tra i quali quello per diventare operatore olistico. Amo profondamente il mio lavoro, che svolgo con impegno e passione, cercando di offrire un servizio che vada oltre il semplice ruolo professionale. Mi considero a tutti gli effetti una forlivese e amo questa città".

"La mia ambizione è contribuire al suo sviluppo, in particolare nell'ambito dei servizi e della cura delle persone più fragili - spiega -. Credo che sia necessario non solo competenza, ma anche un grande spirito di servizio e qualità morali come coraggio e umiltà per lavorare per il bene della comunità. Con entusiasmo e consapevolezza, sostengo Gian Luca Zattini perché possa continuare nell'opera di sviluppo della città, con particolare attenzione ai bisogni delle persone.

Marinela Kola, 39 anni, chiarisce che la decisione di candidarmi "nasce dalla volontà di contribuire a costruire un futuro migliore per la nostra città. Desidero una Forlì più sicura, più accogliente, e pronta ad affrontare le sfide del domani. Sono pronta ad essere al vostro fianco per superare ogni difficoltà che possa presentarsi, sia per i cittadini italiani che per quelli stranieri che chiamano Forlì casa. Nonostante le avversità degli ultimi anni, credo fermamente che, con impegno e collaborazione, possiamo trasformare le sfide in opportunità e costruire un futuro luminoso per tutti".