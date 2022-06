Enti locali, Confindustria: "Nè Provincia, nè Regione. Sì ad una Romagna più forte in una Regione più forte"

"L'idea di Città Romagna è realtà e non solo un’utopia". Così Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna, torna sull'evento di martedì scorso al Teatro Dragoni di Meldola, con un confronto a tutto campo sulla Romagna come unica area metropolitana, tra tutte le anime politiche, economiche e sociali che la animano. "Il clima su questo tema sta cambiando e di questo siamo soddisfatti - rimarca Bozzi -. Da subito abbiamo detto che vogliamo lavorare per una Romagna più forte in una Regione più forte - né di Provincia Romagna e mai abbiamo parlato di Regione Romagna. Per questo il termine scelto e usato sin dal primo momento è “città”: le anime della Romagna come quartieri che hanno le proprie specificità e mettono in comune energie e intenti per superare confini geografici e steccati politici".

"Città Romagna è un orizzonte, una prospettiva, un modo diverso per guardare alla Romagna - prosegue Bozzi -. Ora è importante agire. Abbiamo voluto offrire una riflessione e stimolare un confronto con l’obiettivo di un maggiore coordinamento per mettere a sistema voci, talenti, visioni del futuro, e continueremo a farlo nella convinzione che questa terra abbia delle potenzialità superiori di quelle espresse finora. Raggiungeremo grandi risultati per lo sviluppo di tutto il territorio se tutti gli stakeholeders pubblici e privati saranno convinti e lavoreranno insieme".