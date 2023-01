Entra nel vivo il percorso per il Congresso costituente del nuovo Partito Democratico

E’ entrato nel vivo sul territorio il percorso per il Congresso costituente del Nuovo Partito Democratico che, dopo il voto degli iscritti, si concluderà con le Primarie del 26 febbraio, per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale. Dopo il partecipato incontro pubblico in Salone Comunale a Forlì dello scorso 15 gennaio, il Pd Forlivese organizza un’Assemblea territoriale aperta proprio sul Congresso, durante la quale saranno presentate le mozioni dei candidati e delle candidate alla Segreteria nazionale. Poi si aprirà la discussione. L’appuntamento è per lunedì 30 gennaio, alle 20:45, nella Sala del Circolo Arci Ronco (viale Roma, 342 a Forlì): "un’occasione di confronto, informazione e dialogo in vista di un passaggio fondamentale per il Partito Democratico", viene evidenziato dai dem