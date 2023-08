Europa Verde critica con Zattini: "Faccia meno polemiche e inizi ad andare di persona tra i cittadini"

"L’intervista ferragostana del sindaco Zattini ci ha lasciato attoniti non solo per la sua pochezza ma soprattutto perché fugge dai suoi doveri di sindaco per fare una polemichetta di bassissimo profilo contro tutti quelli che non la pensano come lui perché starebbero facendo campagna elettorale per le prossime elezioni. Non sa essere il sindaco di tutti, non ci riesce proprio" così in una nota Europa Verde.

"Poche sere fa ha partecipato all’unica iniziativa pubblica dal vivo insieme col sindaco di Ravenna, coi tecnici della Protezione civile e i rappresentanti del Canale emiliano romagnolo e del consorzio di bonifica. Era la prima volta che partecipava a un incontro pubblico ma se avesse voluto tener fede ai suoi doveri in questi tre mesi avrebbe dovuto andare nei quartieri per incontrare i cittadini, per parlare con loro, per rassicurarli e spiegare loro cosa devono fare in ordine a tutti i problemi relativi agli interventi di ricostruzione".

"A differenza degli altri comuni non lo ha fatto e quel che è più grave non ha neppure fatto un censimento dei danni e delle situazioni in cui versano i cittadini. Ha ricevuto in municipio, sotto la pressione delle manifestazioni in Piazza Saffi una delegazione dei cittadini alluvionati che si sono riuniti in comitato ma avuto l’imprudenza di dire che dovrebbero essere i quartieri a rappresentarli, gli stessi quartieri che la sua maggioranza voleva azzerare e con quali non si è mai interfacciato né si è mai recato presso loro" prosegue Europa Verde.

"Gli altri sindaci fanno assemblee, girano il territorio che conosco palmo palmo, il nostro sta rinchiuso in municipio o fa dichiarazione alla stampa. Una ulteriore dimostrazione del fatto che non conosce affatto la città. Dice che i soldi ci sono: allora spieghi come si fa utilizzarli, dica se servono perizie, chi le deve fare, se occorrono tecnici, come si fa a certificare le spese ecc. Insomma dica dove sono i soldi per Forlì, quanti sono e come si fa a prenderli, questo vogliono sapere i cittadini".

"Infine la parte più risibile della sua intervista riguarda ancora una volta gli istituti culturali e in particolare palazzo Romagnoli e la collezione Verzocchi, secondo lui troppo poco visitati dai turisti. Ci dica però Zattini quante e quali iniziative ha messo in atto in questi quattro anni per far conoscere e valorizzare e attrarre persone a palazzo Romagnoli, aldilà del tentativo di fare un biglietto unico con il San Domenico. A quanto ci risulta queste iniziative sono pari a zero così come è pari a zero la sua conoscenza della funzione di un museo che quello di conservare la memoria storica di un luogo, di un territorio, della cultura che esprime e che è alla base della ragioni costituenti una comunità, di consentirne lo studio, di essere motore e occasione per ulteriori attività di ricerca e valorizzazione dei suoi contenuti".

"Da ultimo la barcaccia: dichiara che nessuno ho voluto abbatterla prima di lui. È vero, lui stesso però, dopo aver condotto una campagna elettorale nella quale annunciava la volontà di cancellare quell’ opera che devasta e manomette una parte preziosa del centro storico, ha ben presto dimenticato gli impegni presi con la cittadinanza e si è limitato a inaugurare il cosiddetto giardino dei musei, peraltro progettato e finanziato dalla precedente amministrazione".