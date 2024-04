Europee, “Pace Terra Dignità” raggiunge l’obiettivo: sarà nelle schede, raccolte quasi 400 firme a Forlì

“Pace Terra Dignità”, il movimento politico di Michele Santoro, ha raggiunto il numero di firme necessarie a presentare la sua lista alle Europee. E anche a Forlì la raccolta firme è andata oltre le aspettative. “L'obiettivo era di raccoglierne 250, ma ne sono state certificate 390 in poco più di un mese e in una situazione alquanto difficile e complessa - spiega Bruno Basini -. Vogliamo ringraziare di cuore tutti i forlivesi che hanno sottoscritto la lista come vogliamo ringraziare autenticatori, volontari ai banchetti che hanno permesso di raggiungere questo risultato che contribuisce alla presentazione nella circoscrizione Nord Est della lista e di avere quindi nella campagna elettorale una voce fuori dal coro in un momento cosi difficile”.