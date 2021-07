Eurovision 2022, sì della Regione alla candidatura di Bertinoro: ok unanime alla proposta di Pompignoli

"Sostenere, in tutte le sedi opportune, la proposta di candidatura di ognuna delle 3 città emiliano-romagnole (tra cui Bertinoro) ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2022, avvalendosi di tutte le risorse e le competenze tecniche necessarie al perfezionamento della procedura". È questo l’impegno contenuto nell’ordine del giorno a prima firma del consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, approvato all’unanimità nel corso dell’assemblea legislativa di ieri pomeriggio, durante la discussione della manovra di assestamento al bilancio 2021.

"Dopo la vittoria del gruppo musicale italiano “Måneskin” nel 2021 a Rotterdam, l’Eurovision Song Contest 2022, dopo 31 anni, si svolgerà nel nostro Paese - spiega il consigliere regionale Pompignoli, promotore del provvedimento - com’è noto, tra le 17 città italiane che hanno presentato la propria candidatura a ospitare questo importante evento ci sono, per l’Emilia Romagna, oltre al capoluogo di Bologna, anche i 2 Comuni romagnoli di Bertino e Rimini. Poter ospitare una manifestazione musicale di questa portata rappresenterebbe, soprattutto per la Romagna, un’occasione importante per il rilancio e la visibilità dei nostri territori dopo lunghi mesi di isolamento e restrizioni a causa del Covid, nonché una leva di sviluppo economico indiscutibile determinata dal fatto di poter ospitare un numero rilevante di artisti provenienti da tutta Europa".

"Inoltre, l’organizzazione dell’Eurovision favorirebbe l’occupazione degli operatori culturali, soprattutto quelli più giovani. Il fatto che la Regione, con questo atto, si impegni formalmente a sostenere anche la candidatura di Bertinoro, ci pone l’obbligo, come rappresentanti della politica locale e come istituzioni, di crederci con maggiore entusiasmo, di lavorare insieme a testa bassa per contribuire, ognuno nel proprio ambito, a tagliare il traguardo di questo ambizioso ma importante progetto", conclude.