Eventi sportivi in città, Bentivogli (Lega): “Stiamo cercando di portare Forlì al centro della Romagna”

“In questi cinque anni, l’amministrazione comunale si è impegnata per portare in città eventi sportivi e non solo di carattere nazionale, con piazza Saffi che ha dimostrato di essere un contenitore unico e splendido per qualsiasi tipo di iniziativa”. Così il segretario forlivese e vice capogruppo della Lega, Albert Bentivogli.

“Solo chi mette in campo le proprie forze e idee per raggiungere risultati, può pensare a come migliorarsi - afferma Bentivogli -. Noi abbiamo provato a farlo ogni volta, cercando di far coincidere la buona riuscita delle iniziative con il minimo disagio per i cittadini. Grazie all’aiuto di tutti, stiamo cercando di riportare Forlì al centro della Romagna e non solo perché vogliamo che la nostra città si spinga anche oltre i propri confini”.

Domenica c’è la “StraForlì”: “Ci scusiamo anticipatamente con i cittadini per i possibili disagi alla circolazione che verranno causati dal passaggio della gara, in programma domenica dalle 9.30 alle 12.30. Un evento che richiamerà oltre mille partecipanti, incentivando così il turismo sportivo nel nostro territorio. Un grazie speciale a tutti i volontari e agli agenti della polizia locale che con il loro impegno riescono sempre a garantire l’ottima riuscita di ogni evento”.