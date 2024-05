Elezioni, evento in Piazza Cavour con i candidati di "Forlì Cambia": "Il cittadino al centro della vita politica"

I candidati Enrico Pieri, Alessandra Gobbi, Maria Patuto e Marinela Kola, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e dell’assessora Paola Casara presenteranno giovedì alle 18.30 al locale "Nati a Forlì" di Piazza Cavour 33 i punti cardine del programma della lista civica "Forlì Cambia", rendendosi disponibili a rispondere alle domande dei cittadini presenti, accogliendo eventuali suggerimenti "con l'obiettivo di rimettere il cittadino al centro della vita politica della città". "Siamo nel centro della politica, da sempre - affermano i candidati al consiglio comunale -. Un vogliamo risparmiarci per nessun motivo e vogliamo rimanere al centro della vita della nostra città. Abbiamo fatto l'unica scelta politica possibile: stare al centro per recuperare le più antiche radici di questa città e del nostro Paese. Ecco perché vogliamo aiutare le attività del nostro centro storico, mettendolo in collegamento con le periferie tramite la previsione di efficaci collegamenti, tramite la costruzione di parcheggi multipiano e la realizzazione di servizi navetta".

"Dobbiamo restituire a Forlì il suo salotto, trasformando il centro in un luogo in cui si viva in sicurezza e in cui ogni forlivese recuperi l'orgoglio per l'appartenenza alla propria comunità - proseguono Pieri, Gobbi, Patuto e Kola -. Chi investe nel centro potrà contare su agevolazioni che permettano di rivitalizzare la città.

Vogliamo mettere al centro l'accesso ai servizi essenziali e la cultura: i nostri musei dovranno essere fruibili e aperti agli studenti. E vogliamo che il centro sia il luogo del rilancio del confronto tra giovani e meno giovani, dove chi ha esperienze possa trasmetterle alle future generazioni, senza farsi intossicare troppo dai social. Vogliamo rimettere al centro i rapporti umani. Ecco perché la sicurezza sarà al centro dei nostri interventi: più forze dell'ordine agevoleranno la fruizione della bellezza di un progetto che nascerà grazie a noi". La serata sarà allietata da dj e sarà offerto a tutti i partecipanti una apericena.