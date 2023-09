Contributi europei concessi per l'ex Asilo Santarelli, europarlamentare verde scrive a Comune e Regione

L'europarlamentare dei Verdi Rosa D'amato ha scritto alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Forlì per chiedere approfondimenti sui contributi europei spesi per l' ex asilo Santarelli. A farlo sapere è Europa Verde di Forlì-Cesena, con un comunicato. Il caso era stato già oggetto di un'interrogazione in Regione della consigliera di Europa Verde Silvia Zamboni, che chiedeva se non fosse il caso di chiedere indietro i finanziamenti concessi attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativo alla programmazione 2014-2020. A cui era seguita la risposta dell'assessore alla Cultura Valerio Melandri secondo cui Zamboni era male informata e che il progetto e le sue proroghe erano condivise con la Regione.

Ed ora i Verdi ritornano alla carica, questa volta a livello europeo: "La parlamentare dei Verdi Europei Rosa D'amato ha inviato una formale lettera per chiedere chiarimenti all’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori e al sindaco di Forlì. Si tratta di un primo atto di natura preliminare, altri ovviamente ne seguiranno qualora le risposte non fossero esaustive e chiarificatrici. Si tratta dei soldi dei contribuenti e la legge impone di usarli bene ed esclusivamente per gli scopi per cui sono stati concessi e in un tempo determinato".

La parlamentare europea ricorda i due progetti iniziali che, per la precedente amministrazione, dovevano consentire la creazione, dentro all’ex Asilo Santarelli, di un polo dinamico e creativo basato su funzioni pubbliche (hub del Museo Urbano a cielo aperto della città del ‘900 e Biblioteca moderna) e sulle funzioni legate al Laboratorio Aperto di innovazione, organizzato come spazio versatile, attrattivo, aperto alla frequentazione. Il Laboratorio Aperto avrebbe dovuto funzionare sulla base di un contratto tra Comune e un soggetto specializzato in materia. La Biblioteca Moderna, collocata in una seconda ala del Santarelli, avrebbe dovuto assumere, in stretto collegamento con il Laboratorio Aperto, una nuova dimensione nel senso contemporaneo di spazio pubblico, motore di aggregazione, propulsore di progetti d partecipazione e produzione di servizi, ricerca e divulgazione.

Invece per Europa Verde, "da quanto risulta alla parlamentare Verde, il Laboratorio Aperto si trova ancora in locali transitori collocati in un edificio privato posto nelle vicinanze dell’ex Santarelli e non sono noti i risultati raggiunti dalla sua attività nel rispetto degli obiettivi indicati nel bando, tra cui numero dei soggetti coinvolti, i progetti realizzati, i cittadini e le imprese coinvolti; il Museo urbano non sarà più realizzato e i locali ad esso destinati sono stati concessi in uso all’Università che vi trasferirà per alcuni anni 30mila volumi della biblioteca Ruffilli, mentre le attività di promozione turistica collegate ad Atrium non sono state realizzate ed il Comune ha rescisso una delle Convenzioni sottoscritte con Atrium". Invece "la Biblioteca Moderna, finanziata dal Comune con fondi propri, troverà spazio nel Palazzo Romagnoli dopo lo smantellamento del museo in esso presente e il trasferimento in altra sede della collezione Verzocchi e di altre opere il cui progetto edilizio è stato approvato nel giugno 2023 dalla Soprintendenza".

La Parlamentare Verde ha quindi chiesto a Regione e Comune "se i progetti finanziati con i fondi FSC 2014/2020 sono stati effettivamente realizzati, così come previsto dalla progettazione originaria e se, per la realizzazione dei citati progetti, sono state effettivamente realizzate mediante l’utilizzo dei fondi FSC 2014/2020 o sono state realizzate con fondi propri". Sempre secondo ila nota sul portale OpenCoesione, risultano i seguenti progetti finanziati con il Fondo Fsc 2014/2020 che risulterebbero addirittura non avviati: tre milioni di euro "Cultural heritage e cittadinanza attiva" con fFine prevista nell'agosto 2020; "Laboratorio aperto ex asilo Santarelli" di 376.710 euro con fine prevista nell'agosto 2022; "Forlì città del '900" con un costo di 2.150.000,00 - euiro con fine prevista nel settembre 2019.