Ex centrale Avicola, "svolta storica dopo decenni di degrado": accordo Regione e Comune per la riqualificazione

Un protocollo d’intesa per la collaborazione istituzionale ai fini della riqualificazione dell’ex Centrale Avicola. Ad annunciarlo è il consigliere e candidato della Lega alle prossime elezioni amministrative, Massimiliano Pompignoli. "Regione Emilia Romagna e Comune di Forlì hanno approvato la stessa delibera, punto di partenza per dare inizio a un percorso di collaborazione tra enti volto a condividere competenze e strumenti tecnici necessari per valutare e concludere le procedure per la rigenerazione e riqualificazione del complesso immobiliare dell’ex Centrale Avicola Romagnola", spiega Pompignoli.

L’area, ad oggi dismessa, di proprietà della Regione e inserita nel piano di alienazione e valorizzazione dell’Ente di viale Aldo Moro, è caratterizzata da una condizione di degrado, incuria ed abbandono. Con il protocollo siglato nei giorni scorsi si dà atto dell’interesse reciproco di Comune e Regione di mettere in sicurezza l’intera area, rigenerarla e riqualificarla anche dal punto vista ambientale. "Lo schema di accordo - aggiunge Pompignoli - rappresenta l’anticamera di un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse per la riqualificazione dell’ex Centrale Avicola".

"Questa doppia procedura e l’alienazione immediata del complesso immobiliare da parte della Regione ci permetterà di riqualificare una delle tante aree abbandonate dalla sinistra, in un quartiere densamente abitato e dotato di numerosi servizi - continua -. L’obiettivo è riconsegnare alla città decine di metri quadri di superficie che oggi sono ostaggio di situazioni degrado, insicurezza e abbandono, partendo dal soddisfacimento di interessi pubblici e dall’approvazione di un progetto di riqualificazione con caratteristiche anche socio-ricettive e ambientali di positivo impatto per la collettività".