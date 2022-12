Ex Eridania, Fratelli d'Italia: "Per Forlì è una grande occasione, fulcro di una città moderna"

"Un'operazione andata a buon fine, gestita nel migliore dei modi, e che ora apre nuove grandi opportunità per il futuro di Forlì: con l'acquisizione dell'Ex Eridania il Comune ha compiuto il primo passo per la riqualificazione di un'area ad oggi degradata, questo spazio è un nuovo elemento per progettare la città del domani. Complimenti al sindaco Gianluca Zattini e a tutta la Giunta per quanto fatto e per il percorso che stanno costruendo". La deputata Alice Buonguerrieri e Luca Bartolini, rispettivamente coordinatore provinciale e del comprensorio forlivese per Fratelli d'Italia, commentano così il passaggio di proprietà dell'ex complesso industriale a favore del Comune di Forlì.

"Per la città è una grande occasione - riprendono i due esponenti di FdI - Quell'area, una volta terminata la sua storia produttiva, per i forlivesi è stata sinonimo di degrado totale: per decenni rifugio di tossici e clandestini, un vero buco nero nel tessuto urbano. La Giunta Zattini sta gettando le basi per una rinascita di quello che può essere un polmone verde e uno spazio per tante nuove attività: un vero e proprio fulcro di una città moderna. Il Comune, a differenza di quanto succedeva in passato con la sinistra, ha subito aperto al contributo di idee di tutta la città".

Fratelli d'Italia giudica "interessanti gli stimoli subito arrivati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dalla Confcommercio. Siamo certi che dal confronto con la città l'Amministrazione Zattini saprà fare sintesi e sviluppare una progettualità capace di dare lustro alla Forlì del futuro, con nuovi servizi per i cittadini, spazi riqualificati e aree verdi per migliorare la qualità della vita a Forlì".