Ex Eridania, incontro col ministro dell'Ambiente: "Un'area che potrebbe cambiare il volto di Forlì"

La deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, accompagnata dall’assessore all’Ambiente di Forlì Giuseppe Petetta, è stata ricevuta lunedì pomeriggio al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica dal ministro Gilberto Picchetto Fratin. L’assessore Petetta ha presentato l’area dell’Ex Eridania al ministro, con le varie potenzialità che ne potrebbero derivare dalla riqualificazione dell’intero complesso interno ed esterno. Racconta la deputata Tassinari: “Il ministero Picchetto Fratin ha espresso grande soddisfazione per il recente acquisto dell’intera area da parte del Comune di Forlì”. Per il ministro dell’Ambiente “questa bella area al centro della città è una specie di Central Park che potrebbe cambiare il volto di Forlì”. Conclude soddisfatta Tassinari: “Dall’incontro col ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica si è aperta una collaborazione che potrebbe essere di grande aiuto per le prospettive del recupero e della trasformazione dell’intera area a servizio della città”.

Aggiunge Petetta: "Si tratta di una area le cui potenzialità edificarorie sono state completamente azzerate e sulla quale occorre intervenire privilegiando la sistemazione del verde, con rigenerazione urbana e riqualificazione delle aree scoperte, mantenedo l'ecosistema e favorendo l'insediamento di un obiettivo funzionale alla città". Il complesso industriale di 16 ettari, destinato alla lavorazione della barbabietola per la produzione saccarifera, fu costruito nel 1900 dalla Società Anonima Eridania Zuccherifici Nazionali e dopo periodi di sviluppo susseguiti a momenti di crisi il complesso fu chiuso nel 1972. Da allora, in seguito a varie vicende, è rimasto in stato di abbandono e solo recentemente è stato acquistato all'asta dal Comune di Forlì su mandato dell'attuale Amministrazione che con con questa operazione investe su una importante area della città.