Ex Eridania, Viroli (Movimento Indipendenza) rilancia: "Giardino Botanico migliore soluzione"

"Il Giardino Botanico è la migliore soluzione per l'Ex Eridania". Così Massimo Viroli, coordinatore provinciale del Movimento Indipendenza, che ringrazia i candidati sindaco Maria Ileana Acqua ("ContiamoCi!") e Graziano Rinaldini (coalizione di centrosinistra) "per aver preso in considerazione il mio progetto del "Giardino Botanico Nazionale", uscito per la prima volta sulla stampa il 14 Gennaio 2023 e poi continuamente menzionato fino ad oggi. Chi ha capito le potenzialità di questo progetto ha capito che Forlì può elevarsi sia sotto l'aspetto culturale e sopratutto l'aspetto economico, portandosi al livello di altre importanti città nazionali".

"Come ho già detto, Forlì ha solo questa possibilità, che riattiverebbe tutte le attività del centro storico e con l'inevitabile richiesta del abitativo - prosegue Viroli -. I nostri ragazzi che studiano all'Università avranno una collocazione scientifica dove poter esprimere tutte le loro capacità mettendo in atto una produzione sana, terminando così di acquistare dalle multinazionali Americane, incrementando cosi il lavoro nella nostra Romagna, terra di sane tradizioni agricole. Non solo avrà un giardino dove ci saranno centinaia di piante multicolore dai profumi inebrianti, ma ci sarà un area esterna ed una interna adibita per concerti ed eventi culturali di ogni genere".

"Noi non ci siamo dimenticati della televisione Tedesca che nel documentario che racconta le città dell'Emilia Romagna ha escluso la città di Forlì - prosegue -. Qui puntai nuovamente il dito facendo notare che Forlì aveva e ha tutt'ora il bisogno di un Simbolo che la identifichi e si distingua dalle altre città, e il Giardino Botanico ne sarebbe il suo simbolo".