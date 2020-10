Facoltà di medicina, Morrone (Lega): Un traguardo storico da custodire e tramandare"

Anche il parlamentare e segretario regionale della Lega Romagna, Jacopo Morrone, celebra l’insediamento e l’avvio del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Per l'esponente del Carroccio si tratta di "un traguardo storico e prezioso non solo per Forlì, ma per tutta la Romagna". Questo il commento del parlamentare Jacopo Morrone, segretario regionale della Lega Romagna Quello che fino a pochi anni fa sembrava solo un sogno, è diventato - grazie all’impegno di molti - un traguardo storico da custodire e tramandare e un’eccellenza universitaria che ci inserisce a pieno titolo nel palmares della formazione accademica2.

"Nella piena consapevolezza che per la realizzazione di un progetto così grande ci è voluto tempo, caparbietà, competenza, e un sano lavoro di squadra, il mio grazie va prima di tutto all’Amministrazione di Forlì e al sindaco Zattini - continua -. Se oggi si è potuto celebrare l’inizio di un nuovo percorso universitario, lo si deve prima di tutto alla sua volontà politica, al suo senso civico e alla sua profonda responsabilità di Amministratore. È davvero un peccato che questi valori, di assolta importanza per la società a cui tutti noi apparteniamo, non siano stati condivisi in consiglio comunale da una parte della sinistra forlivese".