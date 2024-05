"Fame di cultura" nella passeggiata culturale in viale della Libertà promossa da Rinnoviamo Forlì

Si è svolta lunedì scorso la passeggiata culturale in viale della Libertà, promossa dal direttore di Forlipedia e candidato consigliere di RinnoviAmo Forlì Marino Mambelli, dal presidente del progetto Europeo Atrium (di cui Forlì è capofila) Ulisse Tramonti, in collaborazione col divulgatore e candidato consigliere di RinnoviAmo Forlì Francesco Marino. L'evento, che ha visto la partecipazione del candidato sindaco Graziano Rinaldini e che aveva come titolo “La città nuova - Forlì nelle architetture del ventennio”, "ha visto la partecipazione di oltre 50 cittadini, evidenziando una “fame di cultura” a cui la lista civica cerca di dare risposta", spiegano gli organizzatori. I relatori, viene illustrato, "hanno tracciato il percorso della nuova urbanizzazione voluta dal regime nel rispetto del racconto storico.

Nuove iniziative culturali organizzate dalla lista Rinnoviamo sono in calendario per i prossimi giorni".