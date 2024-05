Festa de L’Unità di Vecchiazzano, è tempo di bilanci: "Grande partecipazione grazie alla ritrovata unità del Pd Forlivese"

"Sono stati quattro giorni intensi, di politica e convivialità, in mezzo alle persone, giorni di dialogo ed ascolto". E' tempo di bilanci per la Festa de L’Unità di Vecchiazzano, tornata dopo anni sul territorio con la partecipazione di migliaia di persone. “Un appuntamento importante in questa campagna elettorale, grazie al lavoro di tante volontarie e volontari che ringraziamo dal profondo del cuore e che, da sempre, sono il motore delle nostre iniziative”, affermano Gessica Allegni segretaria territoriale del Pd e Michele Valli, segretario comunale.

"Il ristorante ha registrato tantissime presenze nelle quattro serate, che sono state animate dalla musica e dagli appuntamenti politici, a sostegno del candidato a sindaco di Forlì Graziano Rinaldini, dei candidati Pd. Siamo partiti con un dialogo a più voci sulle città a misura di persona, sulle criticità del territorio e sui virtuosismi da mettere in campo, grazie agli interventi di Matteo Lepore, sindaco di Bologna e Michele De Pascale, sindaco di Ravenna - continuano i segretari -. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e capolista alle Elezioni Europee nella Circoscrizione Nord-Est, intervistato da Agnese Pini, direttrice Quotidiano Nazionale, ha rimarcato le priorità per la nostra visione di un’Europa che non lasci indietro nessuno”.

Domenica la chiusura della Festa è stata affidata alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, sul palco insieme a Luigi Tosiani, segretario PDd Emilia-Romagna, e a tutte e tutti coloro che hanno voluto mettersi in gioco sul territorio, per la propria comunità. “Nell’ultima serata, accanto ai nostri candidati, abbiamo avuto l’occasione di rimarcare i valori fondamentali per il Partito Democratico con la nostra segretaria nazionale e con il segretario regionale. Da Vecchiazzano sono partite le nostre Feste de L’Unità, una tradizione alla quale siamo legatissimi e che coltiviamo ogni anno con cura, per proporre sempre più appuntamenti sul territorio. La politica in mezzo alle persone, i nostri valori, il grande lavoro della nostra comunità, sono per noi un patrimonio prezioso”, proseguono Allegni e Valli.

“La grande partecipazione alla festa di Vecchiazzano è un risultato ottenuto grazie alla ritrovata unità del Pd Forlivese, alla capacità di apertura che abbiamo avuto negli ultimi mesi, che ci ha fatto tornare a sentirci una comunità - concludono gli esponenti dem -. Dobbiamo ringraziare i volontari e le volontarie, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile e che hanno colto l'importanza di questo momento, mettendosi a disposizione di una campagna elettorale decisiva per Forlì e il territorio, in cui ogni singolo iscritto al Pd è coinvolto. Le grandi personalità politiche che si sono alternate in questi giorni, in particolare Bonaccini e Schlein, testimoniano la centralità delle elezioni forlivesi, anche dal punto di vista delle dinamiche nazionali. La loro presenza ci ha dato la spinta necessaria a fare il massimo per un grande risultato”.