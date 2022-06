Festa dei Carabinieri, Morrone (Lega): "Arma fortemente legata alla storia dell'Italia"

Anche il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, ha partecipato al 208esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. "E’ stato un grande onore e un’emozione presenziare alla cerimonia che si è svolta nella splendida cornice del complesso di San Domenico, alla presenza del comandante provinciale, colonnello Fabio Coppolino, e delle altre autorità - esordisce Morrone -. Ammiro e sostengo la difficile attività delle Forze dell’Ordine per garantire sicurezza e rispetto delle leggi nelle nostre comunità, per presidiare i territori, prevenire e contrastare i reati. Le persone che incontro durante la mia attività politica e istituzionale sempre più spesso mi confermano che la presenza di uomini e donne in divisa è rassicurante: si sente lo Stato al fianco dei cittadini per sostenerli e aiutarli. Credo anche che l’Arma dei Carabinieri sia particolarmente legata alla nostra storia e al ‘sentiment’ degli italiani che vedono in questa Istituzione una lunga tradizione di coraggio, abnegazione e saldezza e un punto fermo che unisce passato e presente guardando al futuro".