Festa del Pd Cava-Villanova, il programma degli eventi tra politica, musica e gastronomia

Torna l’appuntamento settembrino con la Festa del Pd Cava-Villanova, dal 7 al 10 settembre all’Anfiteatro del Parco Leopoldo Bertozzi. Dalle 18.30 ogni sera si potrà cenare allo stand gastronomico, aperto anche domenica dalle 12 e tutto il ricavato dell’ingresso, che è ad offerta libera, sarà devoluto alle famiglie alluvionate. L’accesso alla festa è da via Sillaro e da via Alferello (traversa di via Cava).

Gli appuntamenti politici, “Un aperitivo con..”, si svolgeranno a partire dalle 20: giovedì 7 settembre incontro con Alessio Mammi, assessore all'Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, per dialogare su sostenibilità e competitività, alla luce dei cambiamenti climatici. Dalle 21, come ogni sera, sarà di scena la musica, si parte con Mirco Gramellini.

Venerdì 8 si parlerà delle politiche della Regione Emilia-Romagna a favore dei territori alluvionati e, a seguire, spettacolo musicale con il gruppo giovanile emergente forlivese The Wave. Sabato 9 i consiglieri comunali del PD a Forlì racconteranno il loro impegno di rappresentanza e azione politica, poi largo al grande spettacolo con i ballerini del gruppo New Dance Club. Domenica 10 settembre si va verso le Elezioni europee e comunali del 2024, parlando del futuro e delle sfide del Partito Democratico. Alle 21 spettacolo di musica e divertimento con Sofia e Ale.