Festa dell'Unità, appuntamento a Castorcaro: 10 giorni di eventi, musica e stand gastronomici

Appuntamento fisso per le Feste de L’Unità del dopo Ferragosto è quello a Castrocaro Terme, dove i giorni di festa saranno 10, dal 16 al 25 agosto nell’Area mercatale nel Parcheggio Poggiolini. Tutte le sere dalle 19 agli stand gastronomici si potrà cenare con specialità romagnole e pesce, non mancheranno l’area lounge bar e i gonfiabili per i più piccoli. Domenica 21 agosto pranzo alla festa dalle 12.

La musica sarà come sempre protagonista con l’apertura di martedì 16 affidata ai Moka Club, pronti a far ballare dance e pop. Mercoledì 17 omaggio a Vasco Rossi con la cover band Roxy Bar, giovedì 18 i Sonic Boom porteranno sul palco i successi dei Kiss. Venerdì 19 agosto sarà la serata dedicata alla Festa dei giovani con Radio Studio Delta, mentre sabato 20 i Floyd Machine regaleranno al pubblico i brani dei Pink Floyd. Domenica 21 sale sul palco Roberta Cappelletti, lunedì 22 invece l’intrattenimento è quello degli Amici del Sole, martedì 23 agosto la musica di Frank David, mercoledì 24 Storia di Romagna e giovedì 25 chiusura con Sofia & Ale.