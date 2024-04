Festa della Liberazione, doppio appuntamento con il candidato del centrosinistra Rinaldini

Nuovi appuntamenti con il candidato sindaco del Centrosinistra Graziano Rinaldini in occasione del 79esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Rinaldini sarà al Parco Urbano Franco Agosto, con il Circolo Pd Resistenza – F.lli Spazzoli, giovedì alle 14:30; mentre sabato alle 10 l’appuntamento, a cura dei Circoli Pd Centro Storico e Romiti, è al Circolo Arci Asioli (c.so Garibaldi, 280) dove, in presenza del candidato, verrà inaugurata la targa commemorativa in memoria del partigiano Armando Asioli.