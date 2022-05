Festa delle Famiglie, la Uil: "Dibattito politico stucchevole e inappropriato"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Da giorni infiamma a livello locale un dibattito politico, sul tema del patrocinio alla manifestazione delle famiglie arcobaleno, che definiamo stucchevole quanto inappropriato. Come Uil di Forlì ci sentiamo in dovere di ribadire un fatto che pare a qualcuno sfugga. Il nostro paese è laico. Una caratteristica che non cambia, ne può essere cambiata, a seconda delle giunte o delle idee più o meno diffuse. L’impostazione della famiglia come di un mero “progetto generativo” per noi ha un sapore quanto mai amaro. Non è un caso se simili posizioni ideologiche e normative contrarie ai diritti civili sono oggi il cavallo di battaglia di paesi illiberali tristi protagonisti delle ultime settimane.

Posizioni che riteniamo miopi che negano il giusto valore a decine e decine di altri elementi che concorrono con pari dignità a creare quel nucleo primario di affetti e rapporti che chiamiamo famiglia. Pensare di definire oggi a priori cosa sia o non sia una famiglia tirando una riga partendo esclusivamente dalle proprie convinzioni è non solo ingiusto ma antistorico. Siamo di fronte ad una realtà complessa ed articolata che ha tutto il diritto di esistere ed essere trattata con pari rispetto.

Bene ha fatto l’assessore Melandri ad accordare il patrocinio del Comune, perciò, esprimiamo solidarietà a fronte degli attacchi ricevuti. Infine, un secondo elemento che ci stupisce è l’intensità e la forza con cui esponenti di alcune forze politiche di maggioranza hanno sentito la necessità di intervenire. Stupisce perché nessuna crisi aziendale o apertura di cassa integrazione ha mai generato neppure la meta di un simile interesse. Stupisce perché nessuna difficoltà sanitaria o assistenziale ha mai stimolato in questo modo il dibattito. Ci auguriamo che la maggioranza Forlivese mantenga ben saldo quel tratto laico caro a tante\i forlivesi".