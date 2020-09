Festa democratica di San Martino in Strada con Paola Salomoni e Lia Montalti

Proseguono gli appuntamenti con le Feste dell’Unità del Pd forlivese, nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione del Covid. Venerdì e sabato al Polisportivo G. Casadei (entrate in via Dalla Chiesa e via Braschi), torna la Festa democratica di San Martino in Strada. Dalle 18.30 bar e ristorazione con menù di pesce, carne, piadina e verdure al forno.

Venerdì alle 20.30 si toccherà il tema del “Ritorno a scuola”. Interverranno Paola Salomoni, assessore alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, Valentina Ancarani, consigliera con delega a Istruzione ed Edilizia scolastica della Provincia di Forlì-Cesena e Daniele Valbonesi, segretario territoriale Pd forlivese.

Sabato, sempre alle 20.30, si parlerà di “Mes e Recovery Fund: prospettive future per il paese ed il territorio” con Lia Montalti, consigliera della Regione Emilia-Romagna, membro delle Commissioni Ambiente, Territorio, Mobilità; Politiche per la salute e politiche sociali; Statuto e regolamento. Alle 21.30 spettacolo del New Dance Club.