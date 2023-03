Festa irlandese, polemica del Pd: "Piazza Saffi invasa da camion e camper e stand nascosti"

Piazza Saffi ha ospitato nel fine settimana il Finger Food Festival, il principale evento itinerante che valorizza le eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali, con musica live, cucina e folklore irlandese per celebrare "Irlanda in Festa", la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa, fuori dalla terra del trifoglio, in occasione del St’Patrick’s Day. Ma la manifestazione è al centro di una polemica sollevata dal Pd, per l'alto numero di mezzi presenti in centro e che hanno 'oscurato' la manifestazione.

"Immaginate una bella e assolata domenica di fine marzo, pensate di fare una piacevole pedalata in bicicletta per il centro storico e poi, entrando in Piazza Saffi, vi trovate di fronte ad una distesa di furgoni e camper ad ostruire la visuale da tutti i lati - esordisce Maria Teresa Vaccari, segretaria comunale del Pd di Forlì -. Bel modo di celebrare l’inizio della primavera, nelle giornate del Fai".

"Sbirciando nei pochi varchi liberi, si poteva scoprire che dietro ai camion c’erano stand gastronomici e bancarelle, completamente nascosti alla vista di chi avrebbe dovuto invece esserne attratto e l’effetto complessivo era veramente desolante - prosegue l'esponente dem -. Persino la statua di Aurelio Saffi faticava ad emergere da questa selva metallica. Unico “tocco” di colore: due bagni chimici rosso fuoco piazzati davanti ai marmi candidi della sede della ex-Banca Commerciale".

Conclude Vaccari: "Se la riqualificazione del centro storico pensata dalla Giunta Zattini consiste nel riempire la piazza di camion, camper, stand temporanei e bagni chimici per giorni, direi che l’obiettivo su cui si è basata la campagna elettorale 4 anni fa è totalmente fallito".