Torna la Festa dell'Unità a Villafranca: più spazio ai giovani con musica e "silent party"

Riparte la Festa de L’Unità di Villafranca con una formula rinnovata aperta ai giovani: quest’anno, dal 12 al 19 luglio, lo spazio del Polisportivo Giulianini di Villafranca sarà animato dalla tradizionale Festa de L’Unità con la sua cucina di primi, carne ai ferri, specialità di pesce ma con importanti novità in termini di intrattenimento e contenuti politici. Con l’ingresso dei Giovani Democratici nella gestione della festa insieme ai volontari, si è deciso di introdurre delle serate dedicate ai più giovani, per questo accanto ai big della musica romagnola (Mirko Gramellini, Frank David, la Storia di Romagna, Vanessa Silvagni e Sofia e Ale), le serate del 16,17 e 18 luglio prevederanno rispettivamente i Circus Nebula,i The Loyal Cheaters e I Santini per domenica 16,il I Bandalarga lunedì 17 e il ritorno a Forlì del grande evento del Silent Party con la partecipazione del noto Dj Yuri Maru, il 18 saranno sul palco i Gem Boy noti anche per il loro passato televisivo.Protagonisti dei dibattiti saranno temi quali l’Europa, l’ambiente, la cittadinanza sperando di aprire cantieri di dialogo per il futuro di Forlì.

"Come Giovani Democratici crediamo profondamente nella possibilità di aprire le feste dell’unità al dialogo tra generazioni diverse e abbiamo voluto realizzare la festa come un momento di divertimento per tutte le età cercando di superare le difficoltà dovute all’alluvione per dare respiro al quartiere di Villafranca e all’intera città con un programma di intrattenimento e di ristorazione di grande qualità come solo le feste dell’unità sanno fare", spiega una nota.