Torna la Festa dell'Unità di Cava-Villanova. Politica, spettacolo e chiusura con Valentina Cuppi

Il programma estivo delle Feste de L’Unità del Pd forlivese, che dai primi di luglio ha portato sul territorio importanti incontri politici, convivialità, dibattiti e spettacoli, si chiude con la Festa del Partito Democratico di Cava-Villanova, dall’8 all’11 settembre, nell’anfiteatro del Parco Leopoldo Bertozzi (via Sillaro 42). Dopo il successo dello scorso anno la Festa si allunga di un giorno, anticipando l’apertura al giovedì. I piatti della tradizione romagnola saranno proposti dalle 19, confronti ed iniziative politiche saranno al centro del programma della Festa, anticipando spettacoli e musica. Novità di quest’anno la paella a pranzo domenica 11 dalle ore 12, che si può prenotare entro venerdì.

Si parte quindi giovedì 8 settembre, alle 18:30, con "Il sistema delle imprese locali: quali prospettive per il futuro”, un momento di confronto su tematiche specifiche per le imprese del territorio, quali il ricambio generazionale e le condizioni, dentro e fuori le imprese, che possono favorire lo sviluppo e la continuità nel tempo del nostro tessuto imprenditoriale. Aprono l’incontro i saluti di Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese e di Massimo Bulbi, candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Forlì-Cesena. Intervengono Jader Dardi, sindaco di Modigliana e consigliere con delega alle Attività produttive della Provincia di Forlì-Cesena, Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio Forlì-Cesena e Rimini, Franco Napolitano, direttore generale Cna Forlì-Cesena e Mauro Collina, segretario generale Confartigianato Forlì. Modera Flavia Cattani, coordinatrice della Segreteria territoriale del PD forlivese (in caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella sala riunioni del Centro sociale). Alle 21:00 la commedia dialettale in 3 atti della Cumpagnì dla Zercia “Ines, Ada, Ida e è su fradel”.

Venerdì 9 settembre, alle 20, un momento di confronto per capire “Cosa succede in città” con i consiglieri comunali del Pd a Forlì che raccontano il proprio impegno di rappresentanza ed azione politica. Alle 21:00 musica con “L’arcangelo band” ed esibizione dei ballerini di “Medialuna Tango”. Sabato 10 settembre, alle 20:00 si terrà la presentazione del libro di Mariantonia Avati, “A una certa ora di un dato giorno” ed. La Nave di Teseo 2020, a cura della Conferenza delle donne democratiche del Forlivese. Dopo i saluti di Elisa Massa, segretaria del Circolo PD Cava-Villanova e di Emma Serpa, portavoce della locale Conferenza delle donne democratiche, ad intervistare l’autrice sarà Alessandra Righini. Letture di brani del libro a cura di Greta Fiorito.

La festa si chiude domenica 11 settembre: alle 20:00 l’incontro “Verso il 25 settembre” con Valentina Cuppi, presidente nazionale del Partito Democratico. Intervengono Lucia Bongarzone, responsabile Scuola, Formazione, Infanzia e adolescenza del PD Emilia-Romagna e il segretario territoriale Daniele Valbonesi. Alle 21:00 lo spettacolo musicale di “Livio Ventrucci e i Melody”.