Torna a Villafranca la Festa de l’Unità del Forese: tra gli ospiti Debora Serracchiani

Secondo appuntamento in calendario per le Feste de L’Unità del Pd forlivese con un grande ritorno: la Festa de l’Unità del Forese a Villafranca, che dal 12 al 18 luglio animerà l’area verde del Polisportivo Giulianini (via XIII Novembre 1944, 129). Tutte le sere dalle 19 apertura del ristorante (prenotazione tavoli: 3471140247) e dalle 21 spettacoli, area piano bar con intrattenimento musicale, dj set, stand bar/gelateria e area giochi per bambini e ragazzi.

Martedì 12 si parte con la musica de La storia di Romagna. Mercoledì 13 alle 20 incontro su sfide e opportunità delle comunità energetiche con la consigliera regionale Pd Lia Montalti e Legambiente. Seguirà il folk degli Etilisti Noti. Giovedì 14 alle 20 dibattito politico insieme a Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. La serata prosegue con lo spettacolo di Patrizia Ceccarelli.

Venerdì 15 si apre il weekend con il rock conosciutissimo dei Moka Club, mentre sabato il palco sarà tutto per Sofia & Ale. Domenica 17 luglio alle ore 12,30 pranzo sociale di autofinanziamento insieme al vicesegretario nazionale del PD Giuseppe Provenzano (menu fisso 25 euro; prenotazioni da lunedì 11 a venerdì 15, entro le ore 12, email: organizzazione@pdforli.it – tel. 0543 33719 ore 9-12) Chiude il weekend lo spettacolo di Vanessa Silvagni. La festa si chiude lunedì 18 con la musica di Luca Bergamini.