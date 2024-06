Feste de L’Unità, parte la stagione estiva: torna con la 40esima edizione l'appuntamento a Villafranca

Dopo il primo appuntamento sul territorio con le Feste de L’Unità, riparte con l’estate la stagione degli appuntamenti sul territorio. La Festa democratica di Villafranca si apre giovedì, al Polisportivo Giulianini (via XIII Novembre 1944 n° 129), e dà appuntamento ogni sera, dalle 19, fino a giovedì 4 luglio. Gli stand gastronomici offriranno minestre fatte in casa, menù di carne, pesce e vegetariano. Protagonista come sempre sarà la musica: si parte giovedì con gli Aironi Bianchi, venerdì è la volta de La storia di Romagna, mentre sabato sale sul palco Davide Salvi. Il 1 luglio è di scena la Sonia Davis Band, martedì 2 luglio Vanessa Silvagni, il 3 gli Zenith One e in chiusura, giovedì 4, Roberta Cappelletti. Gli appuntamenti politici sono ancora in definizione, confermato giovedì 4 luglio alle 20, l’incontro con l’eurodeputata Annalisa Corrado e la consigliera regionale Lia Montalti sul rapporto tra politiche energetiche e pace.