Feste dell’Unità, cena con dibattito sul Referendum a Santa Sofia

Un nuovo appuntamento nell’ambito delle Feste dell’Unità del Pd forlivese. Il Circolo Pd di Santa Sofia organizza per venerdì una cena con dibattito, sul tema del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Appuntamento alle 20 all’Agriturismo “Il Molino” (via Biserno 55). Per prenotazioni 3385019907 o santasofiapd@gmail.com

