Fine vita, Forlì Cambia contro la delibera della Regione: "E' sbagliata nel metodo e nel merito"

"Le recenti iniziative della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna in tema di suicidio medicalmente assistito hanno portato tutti a chiedersi se un ambito così complesso possa essere di competenza regionale. Ci risulta difficile ipotizzare che ogni regione decida per sé. Addirittura in questo caso la “soluzione” è stata presa autoritariamente in Giunta Regionale senza passare dal dibattito in Assemblea, espressione della volontà del popolo". Così Elena Morra e Elio Dogheria del gruppo consigliare Forlì Cambia.

"Il dolore va affrontato con cure adeguate - proseguono Morra e Dogheria -: il diritto di cui si deve dibattere è l'accesso alle cure appropriate di cui abbiamo esempi nelle esperienze dei nostri hospice. Negli hospice le cure palliative rendono trattabile il dolore fisico, e anche ogni altro tipo di dolore rilevabile: psicologico, relazionale, spirituale. Perciò “la risposta più immediata è quella di sostenere la crescita di strutture capaci di offrire servizi di cure palliative su tutto il territorio regionale, per un accompagnamento veramente umano a chi si trova in una situazione di sofferenza, vulnerabilità e fragilità”, come espresso dal cardinale Zuppi".

"Storicamente la nostra civiltà si è sviluppata in termini di assistenza e cura. Si può dire che una civiltà è tale nella misura in cui è capace di farsi carico di situazioni di fragilità e bisogno - concludono -. Per questo sono nati ospedali e luoghi di assistenza. L’iniziativa della Giunta Regionale è grave perché accelera l'inaridimento della nostra società, privandola delle sue fondamenta culturali. L'esperienza che abbiamo sotto gli occhi è che ci sono luoghi dove il dolore è curato, la sofferenza è condivisa e dove non si è lasciati soli: questa è la civiltà che vogliamo fare crescere".