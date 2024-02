Fine vita, il Popolo della Famiglia contro il suicidio assistito: "Un malato può essere inguaribile, ma non è mai incurabile"

Terzo appuntamento a Forlì per la mobilitazione "Una firma per la vita" a sostegno della legge di iniziativa popolare sul diritto alla vita appoggiata dal Popolo della Famiglia. Sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18,30, sarà possibile sottoscrivere la proposta di legge al banchetto allestito in Piazza Saffi al civ 26 (lato Comune) alla presenza anche del coordinatore regionale del Popolo della Famiglia,Mirko De Carli.

"Dopo le ultime accelerazioni del presidente Bonaccini in Regione con l'istituzione del Corec e delle linee guida atte a consentire il suicidio medicalmente assistito in Emilia Romagna, è doverosa una resistenza organizzata per arginare la prepotenza di chi cerca facili scappatoie su un tema così drammatico e divisivo", spiega la nota del Popolo della Famiglia di Forlì.

"La mossa della Regione, attuata guarda caso all'indomani della votazione sul fine vita in Veneto dove il Pd si è diviso per un voto di coscienza, è una furbata per bypassare il voto in Consiglio regionale ed evitare la spaccatura del partito - affermano dal Popolo della Famiglia -. L'ultima delibera della Giunta Regionale è una forzatura che risponde a logiche politiche ma apre a scenari inquietanti, perché non è difficile immaginare che d'ora in poi verranno cavalcati nuovi casi per strappare sui paletti fissati dalla Corte Costituzionale e aprire così ulteriori brecce".

"È necessaria la coesione di tutte le forze politiche contro il pericolo di un'imminente deriva eutanasica nella nostra Regione. Ci soddisfa sapere che a Forlì non siamo i soli a intervenire in ambito politico a difesa della sacralità della vita ed esprimiamo solidarietà a Luca Bartolini e Vincenzo Bongiorno (FdI), attaccati per la loro presa di posizione da un Pd che parla solo di presunti diritti di morte in nome dell'autodeterminazione, ma non mostra alcuna compassione o partecipazione al dramma dell'esistenza nelle situazioni di difficoltà e di fragilità estrema", continua la nota del Popolo della Famiglia di Forlì.

"Di fronte alla disperazione dei malati la scelta del suicidio non può essere presentata come unica soluzione - viene aggiunto -. La cultura di morte che considera insensato il dolore estremo, fisico o psicologico che sia, apre alle leggi che la vorrebbero cristallizzare in norme che ne farebbero diffuso costume nel volgere di pochissimi anni. Basta guardare i dati delle nuove malattie psicologiche di cui sono preda giovani e giovanissimi, con milioni di casi, per intuire che siamo solo al prologo. Alla resa di una società intera si deve reagire, e bisogna farlo insieme perché chi ci vuole fragili ci vuole soli".

"La proposta di legge che invitiamo a sottoscrivere nei nostri banchetti chiede, tra l'altro, che "al disabile grave siano garantiti le cure e il sostegno economico per fare concretamente fronte alla propria condizione". Ciò significa sostenere i sofferenti e le loro famiglie, e investire nelle terapie del dolore e nell'erogazione delle cure palliative, peraltro già disciplinate dalla legge ma non ancora adeguatamente applicate - concludono dal Popolo della Famiglia -. La soluzione dunque non può mai essere la morte procurata, ma un ottimale trattamento del dolore che coinvolga anche il nucleo familiare della persona sofferente. Un malato può essere inguaribile, ma non è mai incurabile, e la sua vita mantiene sempre e comunque una dignità altissima."