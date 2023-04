Convegno sulla famiglia, l'incontro con la ministra preceduto da un flashmob: "Riconoscere diritti e libertà di tutti"

Ha superato quota 240 firme la petizione online lanciata da alcune associazioni e collettivi del territorio (Un secco no, Monnalisa collettivo, Rea Collettivo di Genere, Forlì Città Aperta, VoceDonna Castrocaro Terme, Circolo Uaar Forlì-Cesena, Cgil Forlì, Arci Forlì, Libera Forlì-Cesena, Anpi Forlì-Cesena, Il Progresso delle Idee, Udi Forlì, Forum delle Donne Forlì, Consulta Laica Forlivese e Rimbaud LGBTQ+ Cesena) in vista dell'incontro di venerdì alle 18.30 nel salone comunale di Forlì alla presenza della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella, che interverrà al convegno “Sostegno alla famiglia e alla natalità”, promosso dal Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Collettivi e associazioni hanno organizzato alle 18 un flashmob di fronte all'androne del Palazzo Comunale.

La petizione online è accompagnata da una lettera scritta da "donne e persone con e senza figli, donne e persone non fertili, persone che hanno scelto di fare ricorso all’aborto, persone lgbt+, persone disabili, persone migranti, persone divorziate, persone coniugate e non, persone che aspirano ad essere genitori e persone che hanno altre aspirazioni, famiglie monogenitoriali, famiglie omogenitoriali, famiglie che non rispecchiano il modello di famiglia tradizionale, persone laiche, cattoliche o di altra fede, persone precarie, persone che forse non rientrano nei suoi canoni di comportamento per stile di vita, visione ideologica e politica, provenienza geografica, appartenenza di classe, espressione di genere e potremmo proseguire ancora".

Rivolgendosi a Zattini, le associazioni chiedono al primo cittadino se "rappresenterà le istanze della pluralità che compone la cittadinanza, in segno del rispetto per tutte le cittadine e i cittadini forlivesi. Di fronte all’evidenza delle scelte politiche di questa amministrazione ci chiediamo quale futuro immagina per questa città, e soprattutto se in questo futuro immagina tutte e tutti i cittadini e non solo quindi una selezionata parte. Davanti ad una società sempre più precaria, frammentata e individualizzata, quali sono le proposte politiche nel contesto della sua azione amministrativa che porterà come contributo al dibattito pubblico?".

Dalle associazioni un invito al sindaco "a cercare ispirazione nei principi della nostra Repubblica, descritti nei primi 12 articoli della Costituzione, espressi con le parole: Pari Opportunità, Uguaglianza, Tutela delle Minoranze, Diritti Fondamentali, Democrazia, sovranità del popolo, valori all’origine del processo che ci divide dalla fine della dittatura nazifascista in Italia e che ci ha accompagnato in un percorso di crescita culturale e sociale di acquisizione di diritti fondamentali che significano dignità e libertà per le persone. Valori e principi che uniscono e ci indicano la strada per costruire un futuro plurale, inclusivo attraverso il riconoscimento di diritti e la libertà di tutte e tutti".