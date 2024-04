Fmi, Bongiorno annuncia le dimissioni: "Sarò candidato in Fdi". Il nuovo amministratore unico è l'avvocato Caponetto

Vincenzo Bongiorno annuncia le dimissioni da amministratore unico di Fmi. Una decisione, spiega lo stesso Bongiorno, perchè "alle prossime elezioni amministrative sarò candidato, nella lista di Fratelli d’Italia, di cui sono coordinatore a Forlì". Subentra l'avvocato Francesco Maria Caponetto, nominato dall'assemblea dei socidi Livia Tellus Romagna Holding. "A nome di Livia Tellus – dichiara Antonella Danesi, presidente del Consigio d'amministrazione - si ringrazia Bongiorno per il buon operato svolto per la società a servizio della collettività, augurando buon lavoro al neo nominato amministratore Caponetto".

L'annuncio di Bongiorno

Spiega Bongiorno: "Mantenere il compito di amministratore unico di Fmi, in base al Decreto legislativo numero 267 del 2000, sarebbe stato motivo di ineleggibilità. Così, seppur con il dispiacere di dover interrompere il proficuo lavoro in Fmi con tanti progetti in divenire e altri in arrivo, ho deciso di rassegnare le dimissioni. Ho preso questa decisione, spinto dall’amore per la mia città, nella convinzione, con umiltà e perseveranza, assieme agli amici della lista di Fratelli d’Italia, di poter dare un positivo contributo, ideale e programmatico, per il bene di Forlì con la rielezione a sindaco di Gian Luca Zattini".

"L’ineleggibilità di cui sopra, nulla c’entra con il fatto che io sia stato per mesi contemporaneamente amministratore unico di Fmi e coordinatore di Fratelli d’Italia a Forlì, elemento che non è motivo di inconferibilità o incompatibilità, così come previsto dal Decreto legislativo numero 39 del 2013 - prosegue Bongiorno -. Ora che non sono più amministratore unico di Fmi, mi permetto di affermarlo: dispiace che nonostante questa chiara previsione di legge, la vicenda sia stata fatta oggetto di polemica politica nei mesi scorsi. L’importante è che, quando si siede in ruoli istituzionali, lo si faccia con imparzialità, e credo di avere assolto a pieno a questo criterio nel mio lavoro in Fmi, collaborando positivamente con amministrazioni di ogni colore politico, con tutti i Comuni del territorio che ringrazio per il percorso svolto insieme".

Bongiorno traccia un bilancio della sua attività: "Nei circa 16 mesi in cui sono stato amministratore unico di Fmi, Forlì Multiservizi Integrati, è stato per me un onore tentare di servire al meglio, assieme a tutto il personale, i cittadini e il territorio con i diversi servizi che Fmi svolge. E' stato un piacere lavorare in una società coesa e dotata di ottime professionalità. È un fiore all’occhiello a sostegno del Comune di Forlì e degli altri Comuni del forlivese, che di fatto svolge un ruolo strategico, su materie importanti, di coordinamento tecnico tra Forlì e il territorio. Ringrazio tutti i dipendenti e i collaboratori di Fmi per la loro professionalità e per il lavoro svolto insieme. Ringrazio Livia Tellus Romagna Holding e tutti i Comuni soci per il sostegno e la collaborazione ricevuti. Auguro buon lavoro al mio successore, Francesco Maria Caponetto, certo che Fmi assieme a lui continuerà a fare cose egregie, al servizio dei cittadini e del territorio".