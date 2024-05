Turismo slow sui sentieri storici, ma anche soggiorno: le proposte del candidato sindaco Foietta per Santa Sofia

Turismo slow a piedi e in bicicletta sugli storici sentieri e cammini, promuovendo soggiorni e non solo escursioni e visite giornaliere, e progetti di sviluppo del territorio montano con la collaborazione dell’Università di Bologna e delle popolazioni locali: queste alcune delle proposte della lista “Per Santa Sofia” col candidato sindaco Flavio Foietta. "Per Santa Sofia” propone uno studio ed un progetto specifico da affidare all’Università di Bologna per individuare e coordinare azioni positive da avviare in collaborazione con le popolazioni locali.

Della crisi e delle opportunità presenti sul territorio montano Flavio Foietta, nella sua qualità di Presidente della Via Romea Germanica, ha parlato al Teaching Hub dell’Università di Bologna a Forlì nel corso di una lezione nell’ambito del seminario “Le aree interne delle valli romagnole in crisi progressiva: quali interventi effettuare a partire dalle comunità”. Il seminario fa parte del corso di “Sociologia del Territorio” tenuto dal professor Gabriele Manella. All’incontro era presente anche Raffaele Schiavo, presidente del Centro Studi Leonardo Melandri.

Per la sua esperienza amministrativa Foietta conosce bene l’Appennino e le problematiche delle comunità che ci vivono. E come Presidente della Via Romea Germanica ha potuto illustrare le potenzialità che questo Cammino, riconosciuto dal Consiglio d’Europa come Rotta Culturale Europea, può avere per i nostri territori. “La Via Romea Germanica è una grossa opportunità – ha sottolineato Foietta -, tanto più che si appresta a pubblicare la Guida per la grande Via Ciclistica che dal Brennero porterà a Roma i numerosi appassionati bike dei Paesi del Nord Europa. Il turismo-slow ben si sposa col nostro ambiente naturale e con l’ospitalità della nostra gente".

"Le nostre zone hanno un patrimonio ambientale e naturalistico eccezionale, tra cui i territori del Parco Nazionale, eppure le frazioni si spopolano e le strutture ricettive non decollano.Gran parte del turismo è rappresentato da persone che trascorrono “in montagna” una sola giornata – rileva Foietta -, per cui sono da considerarsi solo “escursionisti”, che non apportano grandi opportunità economiche. Ben diverso sarebbe se ci fossero anche pernottamenti“.