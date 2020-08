Auto in piazza Saffi, l'ex vice sindaco Biserna: "Il primo cittadino deve chiedere prima ai forlivesi"

L'ex vice sindaco Giancarlo Biserna parte all'attacco e va dritto al punto contro la possibilità dell'apertura alle auto in piazza Saffi, a Forlì e chiede il "referendum se il sindaco vuole andare avanti su questa strada".

Il Sindaco non può.aprire "senza prima sentire i forlivesi, la questione è troppo importante per risolverla in salotti vari tra cui quelli dei commercianti - incalza Biserna - Non si può andare contro la legge che prevede gli ampliamenti delle isole e delle zone a traffico controllato, ma soprattutto va impedito ogni ulteriore inquinamento, che in tempi di Covid e di aeroporto è destinato ad aumentare. Va poi tolta di mezzo la favola del centro storico più vivo, per cosa, per 5 stalli in più in piazza oppure perchè le auto transiteranno da un lato, per andare poi a parcheggiare nei soliti posti. Ridicolo poi legare l'apertura alle esigenze di Eataly, che sono ben altre".

Continua Biserna: "E infine, ed è la cosa più importante, come si fa a consentire una apertura, pur limitata, ma di notevole impatto anche simbolico, senza avere le garanzie e gli impegni concreti dei commercianti e di tutti i soggetti a favore che dopo ci saranno più traffici, più eventi, più lavoro, più opportunità, più vetrine di media alta qualità, insomma più richiami da centro storico ed insieme un miglior ambiente? Neanche questo ci sarebbe, troppo comodo chiedere e continuare a dare poco. Quindi che il Sindaco faccia lui una vera consultazione subito e ci eviti di raccogliere le firme per il referendum comunale".