Forlì Calcio, Bentivogli (Lega): "Nessuno verrà trascurato"

"Da uomo di sport e per lo sport sostengo e ritengo che dialogo e confronto siano gli strumenti vincenti di una buona politica dello sport. Mi rattrista leggere che la prima società calcistica della nostra città si senta abbandonata senza interlocutori da parte dell’amministrazione locale". Sulla polemica lanciata dal presidente del Forlì Fc interviene anche Albert Bentivogli, consigliere comunale della Lega. "La volontà di questa amministrazione sin dal suo insediamento è sempre andata nella direzione di ascolto, sostegno e aiuto di qualsiasi criticità e di risoluzione dei problemi esistenti. Capisco lo sfogo del suo presidente e capisco che l’emergenza, prima sanitaria poi economica, abbia indebolito tutto il sistema sportivo locale e nazionale. Lo sport è per questa amministrazione un settore di primaria importanza sociale, educativo e di valori, produce benefici di salute, crescita e prevenzione che ogni società moderna deve sostenere nel miglior modo possibile. Vorrei tranquillizzare chi in questo periodo di emergenza si possa sentire, per così dire, abbandonato che nessuno verrà trascurato anzi che queste sensazioni di allontanamento con l’ente pubblico siano un monito per rafforzare e risolvere problematiche, per confermare che il mondo dello sport sarà sempre per noi un valore unico e imprescindibile".

