Forlì e co. non si presenterà alle prossime elezioni, 'fusione' con il Pd: "Necessario mettere in campo nuove forme di impegno"

Il candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini, la segretaria territoriale del Partito democratico di Forlì Gessica Allegni e i consiglieri comunali di Forlì e co. Federico Morgagni e Giorgio Calderoni, si sono incontrati per una valutazione sulla prossima campagna elettorale amministrativa. Al termine dell'incontro hanno ribadito che "innovazione programmatica, apertura alla società civile e coinvolgimento di nuove forze ed energie sono elementi qualificanti del progetto politico del centrosinistra per la città di Forlì. E' stato altresì condiviso che per raggiungere tali obiettivi e dare a Forlì l’alternativa di governo di cui ha bisogno è necessario mettere in campo nuove forme di impegno".

"Forlì e co., dunque, non si presenterà alle prossime elezioni amministrative, ma contribuirà, sulla base dell'esperienza e delle relazioni maturate in questi cinque anni, alla costruzione di una lista del Partito democratico aperta a competenze e sensibilità indipendenti, la cui presenza è numerosa in città e il cui coinvolgimento e impegno sono fondamentali per rafforzare il progetto di cambiamento che la coalizione di centrosinistra e il candidato Graziano Rinaldini intendono rappresentare", viene annunciato.