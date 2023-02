Forlì esclusa dai 50 motivi per visitare l'Emilia-Romagna, Pompignoli (Lega) chiede che spese ha sostenuto la Regione

"Proprio stamattina (sabato), ho depositato un accesso atti per conoscere la spesa sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso Apt Sevizi Srl, per la realizzazione del documentario andato in onda sulla tv tedesca. Non mi pare giusto che, con soldi che sono di tutti, si scontenti palesemente qualcuno a beneficio di altri. Con lo stesso principio chiederò chiarimenti sugli 11 milioni di euro oggetto delle prestazioni di promo-commercializzazione previste per il 2023. Vorrei conoscerne nel dettaglio gli utilizzi e i destinatari, sapere che tipo di azioni verranno intraprese e con quale metodo. Da viale Aldo Moro ci tengono spesso a ribadire che la nostra è una sola Regione e che la politica bolognese non fa differenze. Non è la prima volta, però, che i fatti li smentiscono”: lo dice il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, intenzionato ad andare in fondo sull'esclusione di tutto il Forlìvese e della città di Cesena da un documentario coordinato da Apt Servizi.

Il documentario presenta cinquanta eccellenze turistiche, descritte in un lungo documentario di 90 minuti dal titolo "50 Gründe, die Emilia-Romagna zu lieben" ("50 Motivi per amare l'Emilia-Romagna”. Sottotitolo: “In viaggio in una delle Regioni più belle d'Italia”), che è stato trasmesso dalla rete di Berlino-Brandeburgo RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) in prima assoluta venerdìalle 20:15, dopo il notiziario delle 20. Il documentario rientra in un format le cui destinazioni cambiano ad ogni puntata, seguita mediamente da un pubblico compreso fra 750mila e 1,2 milioni di spettatori (sono previste, dopo la prima messa in onda, repliche su altri 16 canali del gruppo ARD). Soddisfazione per il documentario è stata espressa, tramite una nota, da parte dell’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini. Le riprese, realizzate dal cameraman Stefan Bruse per la regia di Stephan Düfel, si sono svolte dal 20 settembre al 10 ottobre dello scorso anno, con il coordinamento di APT Servizi Emilia-Romagna. Tra i 50 motivi per visitare l'Emilia-Romagna non ce n'è uno, però, che riguardi Forlì e il suo territorio, né le grandi mostre al San Domenico, né il parco nazionale delle Foreste Casentinesi, così come la città di Cesena è stata esclusa, pur avendo la Biblioteca Malatestiana come patrimonio Unesco. Apt ha precisato di non aver finanziato il documentario e che a decidere le mete è stato il regista tedesco.

Commenta Pompignoli: "I nostri cappelletti non hanno nulla da invidiare ai tortellini di Bologna e il colle di Bertinoro non è meno caratteristico del borgo di Santarcangelo di Romagna. Non capisco, dunque, con quale criterio si sia deciso di scartarli dalle 50 motivazioni per amare l’Emilia-Romagna. Il forlivese, non solo la città di Forlì, è ricco di eccellenze gastronomiche, paesaggistiche e culturali che meritavano di essere citate e diffuse da Apt, società costituita dall’Emilia Romagna per promuovere, in Italia e all’estero, i territori della nostra regione. Ogni anno, con apposito contratto, la Regione trasferisce alla società di promozione turistica risorse pubbliche che dovrebbero essere utilizzate per premiare e pubblicizzare le eccellenze di tutti, forlivesi, cesenati, bolognesi e piacentine. È evidente che questa volta qualcosa è mancato, innescando uno spiacevole disequilibrio".

"Non si spiega in altro modo il fatto che nello spot televisivo dedicato al pubblico tedesco (così Pompignoli definisce il documentario, ndr), Bologna sia citata ben 8 volte e di Cesena e Forlì manco una virgola. Forse si poteva fare riferimento al capoluogo di regione una volta in meno e dare il giusto risalto alla biblioteca Malatestiana di Cesena, agli scenari mozzafiato dei nostri Appennini o alle Grandi Mostre di Forlì. Si sarebbero gratificati tutti, esercitando in questo modo una corretta gestione delle risorse pubbliche".