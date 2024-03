Forlì esclusa dal Tour, Bentivogli (Lega): "Ci rammarica la scelta di omaggiare Baldini a Faenza"

"Il presidente Bonaccini sostiene che il Tour de France sia un’occasione unica di promozione e visibilità internazionale. Non solo, che il passaggio in Romagna a un anno dall’alluvione rappresenti un segnale di rinascita e ripartenza che le comunità meritano per l’incredibile forza d’animo che hanno dimostrato in quei giorni. Alla luce di queste parole, ci chiediamo allora perché Forlì, che è stato il Comune più colpito dagli eventi che nel maggio scorso hanno interessato la Romagna, sia stato escluso dalle tappe che verranno toccate dalla carovana francese nei prossimi mesi?". Così il segretario forlivese e vice capogruppo della Lega, Albert Bentivogli.

"Quella del Tour poteva essere la circostanza giusta per dare prova che nello sport non esistono figli e figliastri, ma ancora una volta il presidente Stefano Bonaccini ha perso l’occasione per dimostrarlo - argomenta l'esponente del Carroccio -. Le scelte della Regione hanno evidenziato una scarsa volontà di promuovere il nostro territorio, escluso inspiegabilmente da un’iniziativa importante come quella dei prossimi mesi".

"Oltre a questo, che già di per sé rappresenta una decisione che ci lascia con l’amaro in bocca, va detto che il passaggio del Tour dalla nostra città sarebbe stato il giusto modo per celebrare e ricordare la memoria di un grande campione forlivese come Ercole Baldini - conclude -. Sarebbe stato senza dubbio il riconoscimento di una carriera che in pochi anni lo ha visto trionfare nelle più grandi corse al mondo. Ci rammarica e non poco, inoltre, la scelta di omaggiare Baldini a Faenza – città in cui risiede il presidente dell’Atp Emilia-Romagna, Davide Cassani – piuttosto che a Forlì".