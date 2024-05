“Forlì innovativa”, un caffé scientifico organizzato da RinnoviAmo con esperti “per pensare alla città del futuro”

Una serata per parlare con esperti di Smart city, intelligenza artificiale, scienza dei dati, il tutto nella forma del café scientifico, martedì alle ore 21 al Jump in Piazza Morgagni: questa è la proposta di RinnoviAmo Forlì, la lista civica a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Graziano Rinaldini. All’interno della lista le esperienze dei candidati consiglieri Alessandro Bravi (ICT Manager), Francesco Marino (Ingegnere elettronico e project manager), Anna Lisa Balestra (dirigente aziendale) e Francesca Resta (Ingegnere elettronico e consulente informatico) hanno costituito il cuore del gruppo di lavoro “Innovazione”, sia come contributo programmatico che come confronto con relatori esterni alla lista che hanno accettato l’invito: Martina Cavallucci (ingegnere informatico, Data Scientist presso una struttura sanitaria d’eccellenza del nostro territorio, divulgatrice su intelligenza artificiale, data science e Vice presidentessa di un’associazione di divulgazione scientifica), Luca Calderoni (Dottorato in Scienze Informatiche, professore a contratto dell’Università di Bologna e libero professionista esperto nel campo delle smart city).

“Non cerchiamo marchette, il nostro obiettivo è creare e sviluppare proposte che siano utili, fattibili e non solo promesse di campagna elettorale, e questo beneficia tantissimo del confronto esterno con esperti del settore” ha precisato Marino, sottolineando l’importanza dell’aspetto divulgativo portato dal format del café scientifico, ovvero l’incontro con scienziati in un contesto informale, utilissimo per ridurre la distanza tra scienziati e cittadinanza. “La nostra città nell’ultimo report nazionale Forum PA ICity Rank risulta indietro in termini anche in termini di alfabetizzazione digitale, che di ritardo nell’amministrazione digitale e un evento come questo vuole anche portare ad una maggiore consapevolezza per i cittadini delle potenzialità dell’innovazione" ha aggiunto Balestra.

“Siamo molto contenti del percorso fatto finora - ha dichiarato Resta -. Ssiamo convinti che la costruzione di una buona politica passi dal mettere a disposizione degli altri le proprie competenze ed esperienze con apertura al confronto e al miglioramento continuo ed è quello che stiamo cercando di fare”. Alla serata sarà infine presente anche il candidato sindaco Rinaldini, ex dirigente di una grande società territoriale che ha fatto dell’innovazione uno dei suoi tratti distintivi. “Siamo molto contenti che il nostro lavoro e la nostra iniziativa siano stati riconosciuti dal nostro candidato di coalizione - ha affermato Bravi -. Una città che guarda al futuro deve poter aver una classe politica che conosca e voglia applicare il valore dell’innovazione”