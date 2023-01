“Forlì per Elly Schlein": mercoledì incontro con il coordinatore regionale Antonio Mumolo

Mercoledì 18 gennaio alle 18.30 Presso Games Bond – Via Daverio 5 – Forlì incontro con Antonio Mumolo, consigliere regionale PD e coordinatore della mozione in Emilia-Romagna, per condividere i motivi del sostegno alla candidatura di Elly Schlein.

“Il Congresso Costituente del Partito Democratico ci offre l’opportunità di contribuire alla rinascita del Partito Democratico, la forza più progressista d’Italia che, con le destre al governo, vive uno dei momenti più difficili della sua storia” – dichiara il comitato.

“Abbiamo bisogno di organizzarci e di costruire insieme una nuova strada che parta da noi, da tutte e tutti” – prosegue il comitato - “e che attraversi il Paese per cambiarlo. Un’intera generazione di ragazze e ragazzi ci chiede il coraggio di fare una svolta progressista, ecologista e femminista e di immaginare nuove forme di benessere, di diritti e di socialità.”

“Noi pensiamo che, per la sua storia, la sua freschezza politica e culturale e la sua esperienza, Elly Schlein sia la persona giusta per guidare questo percorso collettivo e costruire il nuovo PD. “ – è l’invito del comitato – “Un PD che sia non degli eletti o delle correnti ma dei militanti, che sappia ridare voce alla base che in questi anni non si è sentita ascoltata dai gruppi dirigenti. Un PD che si occupi di lotta alle disuguaglianze ed alle povertà, di lavoro di qualità e di lotta al precariato, di clima e di conversione ecologica.”