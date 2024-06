Torna il Forlì Pride, il Popolo della Famiglia: "Un'offesa alla sensibilità di tanti credenti"

La comunità arcobaleno forlivese torna a sfilare lungo le strade della città e lo farà venerdì 14 giugno. Il ritrovo è previsto alle ore 18 in piazzale della Vittoria (lato ingresso giardini della Resistenza) per partire in corteo alle 19. Il motto della manifestazione sarà ‘R-esistenze’, "per dare risalto - spiegano gli organizzatori - a tutte quelle azioni di resistenza quotidiana che compiamo, spesso senza renderci conto, semplicemente esistendo all’interno della comunità Lgbtqia+ in una società che purtroppo ancora oggi ci porta a dover resistere ai soprusi e alle discriminazioni, per esistere alla pari di chiunque altro".

Critico il Popolo della Famiglia, che parla di "evento divisivo, che non rappresenta la comunità dei tanti forlivesi non allineati al pensiero unico. Lo riteniamo un attacco ai valori della famiglia e un'offesa alla sensibilità di tanti credenti, per la sguaiatezza che lo contraddistingue e che può scandalizzare i bambini, e per gli attacchi gratuiti ai simboli cristiani cui spesso si accompagna. L'orgoglio omosessuale rappresenta la bandiera della sinistra, che scambia l'inclusione con l'imposizione alla maggioranza della popolazione di un modello assolutamente minoritario. La compagine di Rinaldini ne sarà senz'altro entusiasta, noi siamo sicuri che questa esagerazione ostentata senza pudore per le strade della città non troverà il sostegno dell'amministrazione in carica a guida Zattini. L'ondata di ipocrisia arcobaleno e del politicamente corretto, infatti, non ha nulla a che vedere con l'accoglienza e il rispetto che si deve a qualunque persona".

"Di fronte a queste operazioni ideologiche, che rispondono agli intenti delle lobbies Lgbt ma che sono lontane anni luce dalla vita reale dei cittadini, sentiamo ancora di più la responsabilità della nostra partecipazione a queste elezioni; le famiglie di Forlì non vogliono simili carnevalate, chiedono piuttosto maggiore considerazione per se stesse - viene aggiunto -. Come Popolo della Famiglia vogliamo rispondere alle esigenze concrete dei cittadini e rappresentarli in Consiglio comunale. Un conto è la libertà di manifestazione, un conto è supportare certe finte identità valoriali. Quanto sbandierato dalla follia arcobaleno è il prodotto di un condizionamento diffuso da un'Europa sempre più matrigna e lontana dai bisogni dei cittadini. Occorre riportare al Parlamento Europeo istanze di buon senso fondate sul primato della famiglia naturale, valore comune che va difeso per garantire un futuro al nostro continente"