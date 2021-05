Forlimpopoli, approvato un ordine del giorno sul Ddl Zan: "Proseguire nella discussione"

Sono diversi i tempi affrontati nell'ultimo Consiglio comunale di Forlimpopoli. Il primo è stato l'approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, l’approvazione del budget di Livia Tellus per il 2021, l'adozione della variante al Piano Urbanistico Attuativo sui due lotti commerciali prevedendone la riduzione d'ampiezza, con redistribuzione delle superfici residue in servizi, terziario e edilizia residenziale pubblica. Inoltre si è affrontato il tema della modifica relativa al regolamento dei servizi educativi 0-3 per consentire l’accesso anche ai bambini che compiono il primo anno di vita nel corso dell’anno scolastico, a fronte di posti liberi.

All'ordine del giorno il Consiglio Comunale ha approvato due ordini del giorno: il primo a maggioranza contenente l'esortazione a proseguire l'iter di discussione del Ddl Zan che prevede “misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”,(attualmente, grazie alla Legge Mancino, il codice penale italiano punisce i reati e i discorsi di odio fondati su caratteristiche come la nazionalità, l’etnia o la religione, con la legge Zan potranno essere puniti allo stesso modo i reati di discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere) e il secondo all'unanimità, per ribadire la tutela e la valorizzazione ambientale e naturalistica dell'area di Magliano e del Sic dei Meandri del Fiume Ronco, tutela che il Consiglio ritiene in contrasto col Piano delle Attività Estrattive approvato di recente da parte del Comune di Forlì.