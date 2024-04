Forlimpopoli, consigliera comunale di maggioranza lascia il Consiglio: "Non concorde col sindaco"

Si dimette una consigliera comunale di Forlimpopoli quasi alla scadenza del suo mandato. La Consigliera Mirna Tampieri, del gruppo di maggioranza che sostiene la sindaca Milena Garavini, infatti, fa sapere di aver protocollato le sue dimissioni il 5 aprile scorso. Scrive in una nota: "Dopo una lunga e attenta riflessione, ho presentato le mie dimissioni in quanto non concorde sulla conduzione dell’attività amministrativa. Non intendo agire per il mio interesse personale e voglio essere coerente con il mio modo di lavorare".

Tampieri annuncia quindi di "intraprendere un nuovo percorso più in linea con i miei principi, che mi consentirà di collaborare e crescere insieme sempre per il bene della comunità". Tampieri ha 71 anni ed è ex docente di scuola media a Forlimpopoli, ora in pensione.